Сборная Бельгии стала первой командой, которая обеспечила себе выход в финальную часть Чемпионата Европы по футболу

Россия может сделать это уже в воскресенье.

Бельгийцы показывают феноменальный результат. В семи матчах одержано семь побед и забито 28 мячей – по четыре за игру. Путевку в финал бельгийцы оформили победой над Сан-Марион со счетом 9-0. При этом забивала почти вся команда. Лишь Ромелу Лукаку сделал это дважды. Сборная России разгромила Шотландцев 4-0. Все четыре мяча влетели в ворорта британцев во втором тайме. Дважды отличился Дзюба и по разу Оздоев и Головин. Теперь нашим футболистам достаточно не проиграть Кипру. для того, чтобы стать финалистами Евро. Это могло произойти и в четверг, но Киприоты победили Казахстан 2-1 и на некоторое время сохранили интригу. Сборная Нидердандов сумела уйти от поражения в матче с Ирландией за 10 минут. Команда забила три гола подряд, причем два компенсированное время и победила 3-1.



В воскресенье сборная России сыграет со сборной Кипра.