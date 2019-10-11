Взрыв произошел на иранском танкере в Красном море

Пострадавших среди экипажа нет.

В СМИ сейчас фигурируют разные версии произошедшего. Иранское информационное агентство ISNA со ссылкой на неназванных экспертов пишет, что взрыв прогремел в результате террористической атаки. Агентство «Рейтер» в свою очередь, со ссылкой на местное телевидение сообщает, что по танкер поразили две ракеты. Кто мог их запустить – не сказано.

Известно, что судно серьезно повреждено и сейчас нефть вытекает в Красное море. Иранские военные при этом отмечают, что ситуация находится под контролем. Взрыв произошел, когда танкер проходил примерно в ста километрах от порта Джедда в Саудовской Аравии, с которой у Ирана сейчас напряженные отношения.

Информационное агентство «Франс Пресс» пишет, что это событие также усложнит диалог между исламской республикой и США. Дело в том, что в последние месяцы американские военные обвиняли Иран в том, что он организовал подобные атаки на танкеры в Оманском заливе.

Ранее президент США одобрил план по переброске военных на Ближний Восток из-за атак на имущество саудовской нефтяной компании в минувшем сентябре.