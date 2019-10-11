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Эксклюзив Эха 10:00, 11 октября 2019

Жители Саратова вышли на стихийный митинг, требуя выдать подозреваемого в убийстве девятилетней девочки

Толпа попыталась отбить его, чтобы провести самосуд, а полицейские в ответ применили слезоточивый газ.

Волнения в Саратове начались после того, как накануне вечером в гаражах в Кировском районе города было найдено тело девятилетней Лизы Киселевой. Подозреваемый в убийстве был задержан – по данным телеканала «Саратов 24», им оказался ранее судимый Михаил Туватин. Ночью на месте убийства, где еще продолжались следственные действия, собрались несколько сотен человек. Они потребовали самосуда над предполагаемым убийцей и стали раскачивать полицейскую машину, в которой, по их мнению, мог находиться подозреваемый. По данным проекта Baza, полицейским пришлось применить слезоточивый газ для разгона толпы. Впоследствии выяснилось, что в машине подозреваемого не было, и митингующие переместились к отделу полиции, куда доставили мужчину. Они перекрыли прилегающую дорогу и потребовали, чтобы правоохранители предоставили информацию о ходе расследования. Лишь к утру митингующие разошлись по домам.

По данным местных изданий, подозреваемый признал свою вину и рассказал, что задушил девочку из-за того, что она якобы грубо ему ответила. Для расследования убийства СКР направил в Саратов московских криминалистов.

Убийца ребенка должен понести самое суровое наказание, — сказала «Эху» уполномоченная по правам детей в Саратовской области Татьяна Загородняя.

Татьяна Загородняя также добавила, что люди с психическими расстройствами, по ее мнению, должны проходить принудительную диспансеризацию – это снизит угрозу обществу.



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