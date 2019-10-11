Почти 76 тысяч россиян в прошлом году впервые столкнулись с диагнозом «алкоголизм» или «алкогольный психоз». Каждый четвертый из них живет в Поволжье, — пишет газета РБК со ссылкой на данные Минздрава.

Всего же за медицинской помощью в связи со злоупотреблением алкоголем в прошлом году обратились почти два миллиона жителей страны. Это почти полтора процента населения.

Ранее в Минздраве рассказали, что лидером по числу случаев алкоголизм стал Чукотский автономный округ. На втором месте Якутия, на третьем Ненецкий автономный округ.