Адвокат Ивана Голунова просит передать в ФСБ материалы проверки полицейских, которые задерживали журналиста

Адвокат журналиста Ивана Голунова просит передать в ФСБ материалы проверки полицейских, которые задерживали корреспондента «Медузы». Об этом сообщает агентство ТАСС. Ранее защита пожаловалась на то, что служебная проверка по этому делу давно не ведется.

Голунова задержали в начале июня и обвинили в причастности к наркоторговле. Позже его освободили, а обвинение сняли. Сам журналист уверен, что уголовное дело возбудили в интересах фигурантов его расследований.