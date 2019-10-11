Взрыв прогремел на иранском танкере, который находится в Красном море у берегов Саудовской Аравии. По данным иранского агентства ИСНА, повреждены два основных отсека с нефтью. Произошла утечка топлива.



Никто из членов экипажа не пострадал. В Тегеране не исключают, что случившееся могло быть терактом.