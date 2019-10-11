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09:01, 11 октября 2019

Центробанк предупредил о новой мошеннической схеме с банковскими картами

Центробанк предупредил о новой мошеннической схеме с банковскими картами. Злоумышленники звонят клиентам якобы с номеров колл-центров банков, узнают персональную информацию и крадут деньги.

Банк России готов внести инициативу об изменении закона «О связи» — благодаря ей подмена номера, которой активно пользуются мошенники, станет невозможной. Об этом рассказал первый замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев, передает РБК. По его словам, такие меры необходимы в том числе из-за того, что некоторые телефонные операторы отказываются блокировать номера мошенников. Компании ссылаются на отсутствие каких-либо правил, согласно которым они должны отключать вероятных злоумышленников.

Всего же за последний год ЦБ заблокировал почти пять тысяч номеров, с которых совершались атаки на пользователей. Это почти в 40 раз больше, чем за тот же период прошлого года. Подчеркивается, что чаще всего злоумышленники пользуются городскими номерами.

По словам Сычева, проблема подмены номеров уже обсуждалась с Минкомсвязи и телеком-операторами. Ожидается, что законопроект будет готов в ближайшее время.



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