СПЧ раскритиковал приговор активисту Константину Котову, которому присудили четыре года колонии за уличные акции

Совет по правам человека раскритиковал приговор активисту Константину Котову, которому присудили четыре года колонии за несанкционированные уличные акции. Эксперты уверены, что для такого решения не было оснований.

Комиссия СПЧ по научно-правовой экспертизе считает, что Тверской суд проигнорировал постановление Конституционного суда при вынесении приговора – пишет газета «Ведомости». В заключении правозащитников подчеркивается, что по решению высшей инстанции лишать человека свободы по статье о митингах можно только в том случае, если его действия несли угрозу жизни или имуществу других людей, но в данном случае таких доказательств представлено не было. Отмечено также что лозунги «Допускай» и «Долой Путина», которые указаны в рапорте полицейских, не характеризуют действия активиста как криминальные.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что заключение СПЧ может поспособствовать смягчению приговора Котова, но прямой юридической силы не имеет. Они также выразили мнение, что отдельная уголовная статья о нарушениях на митингах в российском законодательстве просто не нужна.

Константина Котова осудили за участие в несанкционированном митинге десятого августа в Москве. Он своей вины не признает. Активист неоднократно утверждал, что право проводить мирные уличные акции прописано в Конституции.