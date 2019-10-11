В Саратове только к утру закончился народный сход, связанный с убийством 9-летней школьницы

Люди требовали от властей выдать им подозреваемого в этом преступлении.

По данным местной прессы несколько сотен горожан собрались у гаражного массива, где нашли тело девочки. Они не давали полицейским увезти задержанного с места следственного эксперимента.

Позже жители Саратова собрались у отдела полиции, куда доставили подозреваемого. В полиции говорят, что 35-летний ранее судимый мужчина уже признал свою вину.

Школьница пропала в среду. В ее поисках участвовали тысячи людей. Как сказала родственница убитой, Ирина, в интервью телеканалу РЕН-ТВ, до этого случая никто не сомневался, что отпускать ребенка в школу одного безопасно.

Сообщается, что глава СКР Александр Бастрыкин направил группу следователей в Саратов, которые займутся этим делом.