В Иране женщин впервые за 40 лет пустили на футбольный матч

Отмены запрета добилась ФИФА. Это случилось после того, как одна из жительниц Ирана пыталась попасть ан игру в мужской одежде, была задержана и покончила с собой.

На встречу сборных Ирана и Камбоджи за считанные минуты были проданы три с половиной тысячи так называемых «женских билетов». Сам матч закончился со счетом 14:0 в пользу хозяев поля.