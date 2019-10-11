За водителями московского общественного транспорта будет следить система «умного видеонаблюдения». Камеры станут сканировать лица водителей, а нейросеть будет распознавать признаки усталости, — рассказали в московской мэрии.
Такие же камеры установят в поездах Иволга" на московских центральных диаметрах. Они уже прошли испытания на некоторых маршрутах.
За водителями московского общественного транспорта будет следить система «умного видеонаблюдения»
За водителями московского общественного транспорта будет следить система «умного видеонаблюдения». Камеры станут сканировать лица водителей, а нейросеть будет распознавать признаки усталости, — рассказали в московской мэрии.