За водителями московского общественного транспорта будет следить система «умного видеонаблюдения». Камеры станут сканировать лица водителей, а нейросеть будет распознавать признаки усталости, — рассказали в московской мэрии.

Такие же камеры установят в поездах Иволга" на московских центральных диаметрах. Они уже прошли испытания на некоторых маршрутах.