Суд в Германии отказался отменять увольнение военнослужащего, который не стал пожимать руку женщине. Высший административный суд земли Рейнланд-Пфальц расценил такой поступок как процесс радикализации на религиозной почве, — пишет Deutsche Welle.

Солдат настаивал, что его действия являются –цитата — «отправлением религиозного культа». Он посчитал свое увольнение предрассудками в отношении мусульман.