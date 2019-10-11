Сотрудники полиции ФСБ задержали в Москве подозреваемую в выводе за рубеж миллиарда рублей. Как рассказали в МВД, злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и переводили средства на счета под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

Предполагаемый организатор схемы отпущена под подписку о невыезде. В рамках расследования в столичном регионе и Санкт-Петербурге проведены более 20 обысков.