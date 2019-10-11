Желающих получить водительские права в России хотят проверять на хронический алкоголизм

Как пишет газета «Коммерсант», такой приказ уже принят Минздравом и находится на регистрации в Минюсте.

Будущих водителей и тех, кто хочет вернуть права, отправят сдавать тест на определение в крови веществ, которые указывают на пристрастие к спиртному. Если их обнаружат, человека направят к наркологам.

Эксперты в свою очередь считают, что такие нововведения приведут к удорожанию медицинских справок и активизации фирм, которые торгуют поддельными документами.