Жители Японии готовятся к приходу тайфуна «Хагибис»

Люди закупают товары первой необходимости. Сообщается о перебоях в работе транспорта. В частности, местный железнодорожный оператор объявил о прекращении перевозок с утра субботы до полудня воскресенья.

Из-за непогоды отменены субботние заезды в рамках японского этапа Чемпионата мира «Формулы-1». Японские метеорологи предупреждают, что Хабис может стать мощнейшим за последние 60 лет тайфуном.