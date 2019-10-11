Имя лауреата Нобелевской премии мира назовут сегодня в Осло

Сообщается, что в этом году на нее претендуют почти 220 человек и 85 организаций. По некоторым данным, в списке кандидатов находится президент США Дональд Трамп, а также шведская эко-активистка Грета Тунберг, которая борется с изменениями климата.

Тунберг является фаворитом у букмекерских контор. Также в верхних строчках списка премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и глава новозеландского правительства Джасинда Ардерн.