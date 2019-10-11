Как говорят в американском Госдепартаменте, пока что Вашингтон не видел значительных примеров чего-либо подобного.
В среду Турция объявила о начале военной операции на севере Сирии. В Анкаре говорят, что она направлена против радикальных исламистов, а также отрядов курдской самообороны.
Президент США Дональд Трамп предупреждал, что Америка не поддерживает такие действия Турции.
США не исключают санкций против Турции в случае этнических чисток и обстрелов мирного населения в Сирии
Как говорят в американском Госдепартаменте, пока что Вашингтон не видел значительных примеров чего-либо подобного.