Покупателям элитной недвижимости в Нью-Йорке теперь не удастся сделать это инкогнито

В мегаполисе вступил в силу соответствующий закон. Как пишет газета Уолл-Стрит Джорнал, теперь имя владельца дома или апартаментов должно быть доступно общественности.

Ранее элитную недвижимость можно было оформлять на компанию с ограниченной ответственностью.