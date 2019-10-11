Президентский Совет по правам человека считает недоказанной вину осужденного активиста Константина Котова

В экспертизе, которую провела комиссия СПЧ говорится, что Тверской районный суд не проделал необходимой работы по доказыванию обстоятельств преступления, а также проигнорировал требования, которые предъявляются к приговору, — пишет газета «Ведомости».

Котов был осужден на четыре года лишения свободы по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов.