Стихийный народный сход прошел минувшей ночью в Саратове

Несколько сотен жителей города собрались у гаражного массива, где обнаружили тело пропавшей 9-летней школьницы. Люди требуют выдать им задержанного по подозрению в убийстве ребенка.

Как сообщает местное издание «Свободные новости», собравшиеся перекрыли дорогу. На помощь полиции прибыл ОМОН. По некоторым данным, сотрудники внутренних органов применили слезоточивый газ.

9-летняя девочка пропала в среду. По подозрению в ее убийстве задержан 35-летний мужчина, который уже имел судимость. В полиции говорят, что он свою вину признал.