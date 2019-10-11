Арбитражный суд Краснодарского края приступает к рассмотрению иска Дерипаски к нескольким иностранным изданиям

Арбитражный суд Краснодарского края приступает к рассмотрению иска миллиардера Олега Дерипаски к нескольким иностранным изданиям. Сегодня должно пройти предварительное заседание.

Дерипаска подал иск к газетам Телеграф и The Times из Британии, а также американскому изданию «Nation». Как говорят его представители, речь идет лишь о защите деловой репутации, моральная компенсация не заявлялась.

Причиной, как сообщается, стали статьи, на основании которых были введены санкции против миллиардера.