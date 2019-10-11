Сборная России по футболу разгромила команду Шотландии в матче отборочного турнира Чемпионата Европы

Встреча в Лужниках завершилась со счетом 4:0. После семи туров россияне занимают второе место в своей группе. Лидируют бельгийцы, которые уже обеспечили себе выход в финальную часть первенства в следующем году.

Нашей сборной еще предстоят два матча в группе: 15 ноября дома, с бельгийцами и 19 ноября в гостях с командой Сан-Марино.