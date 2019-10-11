Первый пуск ракеты «Союз-2» с экипажем могут перенести на несколько недель

По сведениям собеседника РИА Новости, корабль отправится к МКС не в конце марта, а в начале апреля. С чем это связанно, источник агентства не уточнил. «Роскосмос» оставил эту информацию без комментариев.

До сегодняшнего дня старты к Международной космической станции осуществлялись с помощью ракет «Союз-ФГ» с украинской системой управления, однако теперь их эксплуатация завершена. В августе ракета «Союз-2» с российской системой совершила испытательный запуск с беспилотным аппаратом.