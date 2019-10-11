«Роснефть» может получить половину акций венесуэльской нефтеперерабатывающей компании Citgo

Как пишет газета The Miami Herald, это случится, если американская «дочка» госкорпорации PDVSA допустит ожидаемый дефолт по выплате облигаций. Как отмечается, нужной суммы нет ни у правительства Николаса Мадуро, ни у оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо.

При этом без малого 50 процентов ценных бумаг компании находятся у «Роснефти» в качестве залога, который она получила еще в 2016 году, выдав PDVSA кредит на 1,5 миллиарда долларов.