Тайфун «Хагабис» стал причиной масштабных перебоев в авиа— и железнодорожном сообщении в Японии

Стихия надвигается на центральную часть страны. Крупнейшие перевозчики массово отменяют все рейсы. Ранее власти активно оповещали об опасности иностранных туристов.

«Хагабис» уже успели сравнить по силе с тайфуном «Ида», обрушившемся на Японию в 1958 году. Тогда он унес жизни более 1200 человек. Метеорологи ожидают выпадения рекордного количества осадков, угрозу возникновения оползней и разлива рек.