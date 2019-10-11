Опасения турок относительно угрозы со стороны курдов безосновательны, поскольку представители этого народа сами страдают от террористов и борются с ними. Об этом в эфире «Эха» рассказал член Национального конгресса Курдистана Фархат Патиев.
Патиев подчеркнул, что все вопросы можно решить мирными переговорами, если турецкое руководство откажется от военного вмешательства.
Турция проводит военную операцию на севере Сирии
Опасения турок относительно угрозы со стороны курдов безосновательны, поскольку представители этого народа сами страдают от террористов и борются с ними. Об этом в эфире «Эха» рассказал член Национального конгресса Курдистана Фархат Патиев.