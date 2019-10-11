Турция проводит военную операцию на севере Сирии

Опасения турок относительно угрозы со стороны курдов безосновательны, поскольку представители этого народа сами страдают от террористов и борются с ними. Об этом в эфире «Эха» рассказал член Национального конгресса Курдистана Фархат Патиев.

Патиев подчеркнул, что все вопросы можно решить мирными переговорами, если турецкое руководство откажется от военного вмешательства.