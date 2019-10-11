Имя лауреата Нобелевской премии мира объявят сегодня в Осло

Официальный список претендентов на Нобелевскую премию мира, как и на все другие традиционно держится в секрете. Тем не менее американский журнал Тайм назвал имена ключевых кандидатов, которым может достаться престижная награда. Это прежде всего 16-летняя активистка-эколог из Швеции Грета Тунберг, она борется против изменения климата и призывает мировых лидеров к активным действиям, чтобы не допустить глобального потепления. Недавнее выступление Тунберг на Генассамблее ООН на котором она обрушилась с критикой на политиков, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Если Тунберг победит то станет самым юным обладателем Нобелевской премии мира, отмечает Тайм. Среди других возможных лауреатов – премьер Эфиопии Абий Ахмед, он ранее подписал мирное соглашение с коллегой из Эритреи, пообещав уладить пограничный конфликт между странами. Международная группа Репортёры без границ тоже претендует на Нобелевскую премию мира. Её могут отметить за защиту журналистов и борьбу за свободу СМИ.

В прошлом году Нобелевскую премию мира получили борцы с сексуальным насилием – врач-гинеколог из Конго Дени Муквеге и иракская правозащитница, езидская девушка Наде Мурад. Ей удалось спастись после похищения исламскими боевиками в 2014м году.