В Краснодаре пройдут слушания по жалобе Олега Дерипаски к западным СМИ

Победа в споре откроет путь к отмене американских санкций.

Арбитражный суд Краснодарского края выбран в качестве площадки неслучайно. Миллиардер прописан в регионе, платит здесь налоги и уж имеет позитивный опыт тяжб со своими оппонентами. Здесь он подавал иск к Насте Рыбке и ее гражданскому супругу и отсудил у парочки полмиллиона рублей за поруганную честь. Более того, закон не запрещает рассматривать вопрос о защите деловой репутации в судах отечественной юрисдикции.

Ответчиками проходят британские Telegraph и Times и американское издание Nation. Дерипаски просит опровергнуть публикации десятилетней давности, которые и стали основаниями для введения против бизнесмена санкций Минфина США, что в ведомстве подтвердили минувшей весной.

В одной статье говорилось о покупке алюминиевого предприятия в Черногории. Якобы по личному указанию Путина и якобы для усиления роли России в регионе. В другом материале говорилось о связях бизнесмена с мафиозными кланами и шпионажем за конкурентами. Наконец, третья публикация описывал слушания в Высоком суде Лондона по компенсациям за долю в «Русал».

Компенсаций от СМИ он не требует. Ответчиков известили о заседании, но будут ли их представители сегодня на предварительных слушаниях, не ясно. Не исключено, что победа в российском суде станет для Дерипаски дополнительным аргументом уже в западных инстанциях против тех же самых изданий.

Дерипаска ранее подал иски к Минфину США. Самого бизнесмена в суде Краснодара не будет