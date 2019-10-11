В Ашхабаде сегодня пройдет очередной саммит лидеров стран СНГ

Среди основных задач встречи в рамках Совета глав государств в Кремле считают представление нового видения развития Содружества. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, не уточнив, впрочем, в чем именно может заключаться новое видение. Помимо этого, по его словам, участницы СНГ согласуют решение о том, что со следующего года председателем организации станет Узбекистан. Также запланировано подписание ряда документов. В частности, отметил Ушаков, государства-члены СНГ намерены принять конвенцию «О передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы». Этот документ предполагает, что участницы Содружества унифицируют механизмы возвращения осужденных, не помещенных под стражу, к нормальной жизни. Помимо прочего, лидеры стран СНГ намерены подписать обращение в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, где будет подчеркнуто, что решающую роль в разгроме фашизма сыграл Советский Союз. В документе будет указано о недопустимости пересмотра истории и героизации нацизма.

Президент Владимир Путин, который, как ожидается, прибудет в Ашхабад на саммит СНГ, также проведет отдельные переговоры с лидером Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.