Суд в Германии арестовал подозреваемого в нападении на синагогу

Об этом пишет журнал Spiegel. Предполагается, что 27-летний Штеффан Баллиет в минувшую среду открыл огонь в немецком городе Галле. Он обвиняется в убийствах двух человек и покушении на жизнь еще девяти. Экстремист снимал все на камеру и вел прямую трансляцию в интернете. Кроме огнестрельного оружия преступник имел при себе несколько килограммов взрывчатки. Полиция рассматривает нападение как террористический акт.
2019-10-11T06:46:00+03:00
2019-10-11T06:46:42+03:00
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06:46, 11 октября 2019
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