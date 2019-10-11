Жители Саратова вышли на стихийный митинг из-за убийства девятилетней девочки

Ее смерть ТАСС подтвердили в региональном правительстве. Толпа отказывалась покидать гаражный кооператив, где, по некоторым данным, было найдено тело ребенка — сообщает местная пресса. На опубликованных кадрах видно, что жители оцепили предполагаемое место преступления и требовали выдать злоумышленника. На одном из роликов группа полицейских вела неизвестного мужчину, заслоняя его щитами. Является ли он подозреваемым неизвестно.

Школьница пропала еще позавчера. Все это время тысяч горожан искали девочку.