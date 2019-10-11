Прокуратура проверит безопасность в «Шереметьево» после того, как пассажиру удалось пронести пистолет на борт самолета

В том числе надзорное ведомство выяснит, как сотрудники аэропорта досматривают пассажиров и их багаж – сообщает «Интерфакс».

Накануне самолет, летевший из Москвы в Болгарию, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за пассажира, который во время полета вспомнил, что забыл сдать травматический пистолет.