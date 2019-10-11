Власти Эквадора отказываются вести переговоры с протестующими, захватившими в заложники полицейских

Генеральный секретарь при главе государства потребовал освобождения шестерых стражей порядка – пишет издание «Универсо». В Эквадоре не утихают массовые уличные волнения с тех пор, как на прошлой неделе президент Ленин Морено отменил субсидии на топливо. Это вызвало резкий рост цен. Уполномоченный по правам человека в южноамериканской республике сообщает, что жертвами столкновений между полицией и манифестантами стали уже пять человек.
2019-10-11T06:32:00+03:00
2019-10-11T06:32:57+03:00
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06:32, 11 октября 2019
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Шесть лет за пикет Пикет в два человека – это массовые беспорядки. Чат в Телеграме – их организация. Юноши 18 и 21 года по версии следствия собирались с оружием в руках штурмовать облправительство. В реальности в деле нет ни состава преступления, ни самого события преступления. Абсурдность таких дел должна быть максимальной. Конечно, главная цель – это напугать до смерти…