Власти Эквадора отказываются вести переговоры с протестующими, захватившими в заложники полицейских

Генеральный секретарь при главе государства потребовал освобождения шестерых стражей порядка – пишет издание «Универсо». В Эквадоре не утихают массовые уличные волнения с тех пор, как на прошлой неделе президент Ленин Морено отменил субсидии на топливо. Это вызвало резкий рост цен. Уполномоченный по правам человека в южноамериканской республике сообщает, что жертвами столкновений между полицией и манифестантами стали уже пять человек.