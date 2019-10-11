При этом, по словам министра Вадима Пристайко, страна не будет признавать, что Москва выполнила требования Международного трибунала, так как судна будут возвращены не в установленный срок.
Три украинский корабля были захвачены российскими пограничниками в районе Керченского пролива прошлой осенью. Москва обвинила Киев в нарушении границ. Лишь спустя почти год моряки вернулись на родину в рамках обмена между Украиной и Россией по формуле 35 на 35.
Киев, по сведениям главы украинского МИД, скоро получит назад захваченные Россией корабли
При этом, по словам министра Вадима Пристайко, страна не будет признавать, что Москва выполнила требования Международного трибунала, так как судна будут возвращены не в установленный срок.