Пять человек погибли и еще столько же ранены в результате дорожной аварии под Калугой

Там столкнулись грузовик и микроавтобус – сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС. Автомобиль, перевозивший граждан Белоруссии, при развороте столкнулся с большегрузной машиной, ехавшей в попутном направлении, и съехал в кювет. По факту аварии проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.