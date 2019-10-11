Пять человек погибли и еще столько же ранены в результате дорожной аварии под Калугой

Там столкнулись грузовик и микроавтобус – сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС. Автомобиль, перевозивший граждан Белоруссии, при развороте столкнулся с большегрузной машиной, ехавшей в попутном направлении, и съехал в кювет. По факту аварии проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
2019-10-11T06:20:00+03:00
2019-10-11T06:20:59+03:00
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06:20, 11 октября 2019
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