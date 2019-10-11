Суд Гааги зарезервировал на полгода судебный комплекс для проведения слушаний по делу о крушении малайзийского Боинга

Как следует из пресс-релиза, судебный процесс будет поделен на пять отрезков. Первый запланирован на март следующего года.

Жертвами крушения рейса MH17 в 2014 году в небе над Донбассом стали почти 300 человек. Совместная следственная группа установила четырех лиц, причастных к инциденту, в том числе трех россиян. Их считают ответственными за доставку в зону боевых действий российской ракетной установки «Бук» из которой был сбит самолет.