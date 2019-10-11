Сегодня пройдут очередные матчи отбора к Чемпионату Европы 2020 года

В группе А явный фаворит команда Англии. Которая очков пока не теряла. Однако сегодня подопечных Гаррета Саутгейта ждет непростое испытание. Выезд в Прагу. Команда Чехии идет пока второй. Но на пятки наступает сборная Косово. Так что чехи во что бы то не стало постараются набрать в этой встрече хотя бы очко.

В группе Б команда Украины задачу попадания на ЕВРО практически решила. Победа над аутсайдером Литвой, да еще и в родных стенах, официально сделает украинцев участниками континентального турнира.

Весьма запутанная ситуация сложилась в группе Н. Здесь Команда Исландии будет принимать французов. Только победа над Чемпионами мира сохранит островитятнам надежду на продолжение борьбы. Еще один фаворит – команда Турции – будет принимать албанских футболистов. Сборная России по футболу накануне разгромила команду Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Встреча прошла в «Лужниках» и завершилась со счетом 4:0