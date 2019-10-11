«За права человека» и ее лидера Пономарева оштрафовали в общей сложности на 400 тыс руб по статье об иноагентах

Движение «За права человека» и ее лидера Льва Пономарева оштрафовали в общей сложности на 400 тысяч рублей по статье об иноагентах. Если организация не сможет собрать необходимую сумму, она будет ликвидирована, — рассказал «Эху» сам Лев Пономарев.

Пономарев отметил, что будет вынужден убрать с сайта организации всю информацию о региональных отделениях.