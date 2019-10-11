В Кранодаре сегодня вынесут приговор адвокату Михаилу Беньяшу, обвиняемому в нападении на полицейских

Сам фигурант дела заявляет о своей невиновности и, напротив, настаивает, что избили его.

В ходе прений гособвинение запросило сравнительно мягкий приговор для Беньяша – штраф в размере 70 тысяч рублей. При этом прокурор подчеркнул, что сумму можно снизить и до 40 тысяч с учетом пребывания обвиняемого в СИЗО. Защита же настаивает на полном оправдании адвоката. Его интересы в Ленинском районном суде Краснодара представляли больше 10 коллег-юристов.

Беньяш был задержан в день акции против пенсионной реформы 9 сентября прошлого года – якобы из-за призывов на митинг. По версии следствия, он покусал двух оперативников, а потом бился головой об стекло в служебной машине, передает интернет-издание «Медиазона». Адвокат считает обвинение полностью сфабрикованным и подчеркивает, что его правоту подтверждают несколько свидетелей. Сначала Беньяша держали в СИЗО, но спустя месяц отпустили под залог в 600 тысяч рублей.

Адвокаты Беньяша уже заявили, что в случае вынесения обвинительного приговора готовы дойти до Европейского суда по правам человека.