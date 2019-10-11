В Лондоне сегодня открывается сессия Парламентской Ассамблеи НАТО

На сессии обсудят проекты резолюций и докладов, подготовленных профильными комитетами ассамблеи стран-участниц альянса. Так в докладе, посвящённом контролю над вооружениями и ядерными силами союзников анализируются последствия для НАТО распада договора о ракетах средней и меньшей дальности и разработки в России новых оборонных технологий. Западным парламентариям автор доклада, Канаде Джозеф Дэй рекомендует агитировать за расходы на поддержание ядерных арсеналов. На сессии обсудят войну на северо-востоке Сирии, которую осудили ранее США и страны Евросоюза и призвали Анкару немедленно вывести войска из соседней страны. Сенатор из Канады Джейн Корди в своём докладе предложила странам Североатлантического альянса разработать для Украины программу помощи. Она должна быть аналогична «плану Маршалла», который обеспечил восстановление Западной Украины после Второй мировой войны.

Сессия Парламентской Ассамблеи НАТО продлится до начала следующей недели.