Число жертв вейпов в США увеличилось до 26

Всего с жалобами к врачам обратилось свыше тысячи потребителей курительных смесей. Случаи заболевания зафиксированы практически по всей стране. Медики все еще не могут прийти к окончательному выводу, что именно повлекло за собой массовый недуг. По одной из версий, речь может идти о смесях с марихуаной, которую покупатели приобретали нелегально.

На этом фоне власти США анонсировали запрет вейпов на территории страны. В таком же ключе высказывались и в российском правительстве.