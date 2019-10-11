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05:07, 11 октября 2019

Число жертв вейпов в США увеличилось до 26

Всего с жалобами к врачам обратилось свыше тысячи потребителей курительных смесей. Случаи заболевания зафиксированы практически по всей стране. Медики все еще не могут прийти к окончательному выводу, что именно повлекло за собой массовый недуг. По одной из версий, речь может идти о смесях с марихуаной, которую покупатели приобретали нелегально.
На этом фоне власти США анонсировали запрет вейпов на территории страны. В таком же ключе высказывались и в российском правительстве.



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