Владимир Зеленский назвал странным отсутствие авиасообщения между Украиной и Россией

В ходе пресс-конференции он отметил, что поезда через границу по-прежнему ходят, тогда как авиаперевозчики несут убытки. Для возобновления полетов, по мнению украинского президента, нужно для начала прекратить военные действия в Донбассе.

По инициативе Киева воздушное сообщение между соседними странами было прервано четыре года назад.