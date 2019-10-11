Госдеп США попытается организовать переговоры между Турцией и сирийскими курдами

Соответствующее поручение внешнеполитическому ведомству дал Дональд Трамп, сообщил представитель департамента журналистам. По его словам, глава Белого дома предпочел бы урегулировать конфликт путем переговоров.

Между тем Анкара продолжает военную операцию на севере Сирии. Реджеп Эрдоган позавчера объявил о начале вторжение, мотивировав это необходимостью создать у границы 500-километровую зону безопасности. Эта территория занята курдскими Отрядами самообороны.