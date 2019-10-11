Новая процедура прохождения водительской медкомиссии предполагает тест на хронический алкоголизм

Граждан, желающих получить права, проверят на наличие соответсвующего маркера – пишет «Коммерсант» со ссылкой на приказ Минздрава. Сейчас документ находится на регистрации.

Кроме того, кандидатам предложат сдать мочу на анализ употребления психоактивных веществ. Наркологи не исключают, что после такой проверки гражданину могут не только отказать в выдаче прав, но и отправить на 15 суток за употребление запрещенных веществ.