В Москве умерла актриса Надежда Каратаева

Как сообщает «Интерфакс», ранее 95-летнюю вдову Анатолия Папанова госпитализировали в одну из клиник в тяжелом состоянии. Она скончалась в реанимации.

Каратаева более 60 лет отдала Московскому драматическому театру Сатиры. На ее счету также несколько десятков эпизодических ролей в кино. О месте и времени прощания с актрисой пока не сообщалось.