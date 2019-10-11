Власти Нью-Йорка лишили богатых людей возможности инкогнито приобрести элитную недвижимость

Согласно вступившим в силу правилам, имя конечного владельца должно быть открыто для общественности, пишет газета The Wall Street Journal. Ранее приобрести дорогой дом или квартиру можно было, оформив ее на компанию с ограниченной ответственностью. Так поступало подавляющее большинство зажиточных покупателей. Эксперты считают, что новые правила отпугнут в том числе и богатых иностранцев, которые не хотели, чтобы об их элитной недвижимости в США стало известно на родине.