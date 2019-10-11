Президент Румынии сегодня проведет консультации с парламентскими партиями о формировании нового правительства

Накануне законодатели вынесли кабинету министров Виорике Дэнчилэ вотум недоверия. Ранее соответствующий вопрос на голосование поставили оппозиционные партии страны. Они упрекали премьер-министра в отсутствии проектов в сфере инфраструктуры и здравоохранения, а также критиковали из-за поправок в налоговый кодекс, затрудняющих иностранные инвестиции.

После того, как партии сформируют кабинет министров, президент Клаус Йоханис должен назначить нового главу правительства.