США пока не видят поводов для введения санкций против Турции

Как сообщает Рейтер со ссылкой на высокопоставленного собеседника в Госдепе, Вашингтон предпримет меры, если Анкара совершит «бесчеловечные и несоразмерные» действия против гражданских лиц на севере Сирии. Там полным ходом идет новая военная операция Турции против курдских Отрядов самообороны. Реджеп Эрдоган мотивировал вторжение стремлением создать зону безопасности у границ своей страны, однако его действия резко осудило мировое сообщество. Санкциями в отношении Анкары неоднократно грозил Вашингтон.
2019-10-11T04:04:00+03:00
2019-10-11T04:05:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 11 октября 2019
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