США пока не видят поводов для введения санкций против Турции

Как сообщает Рейтер со ссылкой на высокопоставленного собеседника в Госдепе, Вашингтон предпримет меры, если Анкара совершит «бесчеловечные и несоразмерные» действия против гражданских лиц на севере Сирии. Там полным ходом идет новая военная операция Турции против курдских Отрядов самообороны. Реджеп Эрдоган мотивировал вторжение стремлением создать зону безопасности у границ своей страны, однако его действия резко осудило мировое сообщество. Санкциями в отношении Анкары неоднократно грозил Вашингтон.