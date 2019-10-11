Жители Саратова отказываются покидать гаражный кооператив, где найдено тело девятилетней девочки

Как сообщает сайт «Новости Саратова», там продолжается стихийный митинг. Девочка пропала по дороге из дома в школу, тысячи горожан присоединились к ее поиску, пока не стало известно о гибели ребенка.

Ранее толпа требовала от полиции выдать предполагаемого преступника. На ролике, опубликованном в сети, было видно, как силовики щитами оттесняли протестующих от машины.