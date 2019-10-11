Как сообщает сайт «Новости Саратова», там продолжается стихийный митинг. Девочка пропала по дороге из дома в школу, тысячи горожан присоединились к ее поиску, пока не стало известно о гибели ребенка.
Ранее толпа требовала от полиции выдать предполагаемого преступника. На ролике, опубликованном в сети, было видно, как силовики щитами оттесняли протестующих от машины.
Жители Саратова отказываются покидать гаражный кооператив, где найдено тело девятилетней девочки
Как сообщает сайт «Новости Саратова», там продолжается стихийный митинг. Девочка пропала по дороге из дома в школу, тысячи горожан присоединились к ее поиску, пока не стало известно о гибели ребенка.