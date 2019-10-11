Самый большой «бизнес-центр» в Москве обнаружили в хрущевке на юго-западе столицы

В доме на проспекте Вернадского, согласно реестрам, зарегистрировано более тысячи фирм, пишет РБК. Это втрое больше, чем, например, в 60-этажной башне «Империя» в «Москва-Сити». В одном из объявлений в интернете предлагается за сравнительно небольшую сумму зарегистрировать здесь юридический адрес, не опасаясь налоговых проверок.

Как позже пояснили в ФНС, большая часть организаций в этом доме ликвидированы или находятся в процессе ликвидации.